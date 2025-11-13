ETV Bharat / technology

ಟೀನೇಜರ್​, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಉಬರ್: ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಟೆನ್ಶನ್​ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ

Uber Teen Safety Feature: ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಉಬರ್‌ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಉಬರ್ (Image Credits: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 1:47 PM IST

Uber Teen Safety Feature: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಬರ್, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ, 13-17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉಬರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ "Uber Teens & Family" ಅಪ್​ಡೇಟ್​​ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಬರ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಉಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಉಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ? ಉಬರ್ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಬ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

FeaturesDetails
Teen Self Signupಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
Parent Controlಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Uber One Benefitsಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉಬರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
Separate Paymentsಕುಟುಂಬ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ "Senior Profile": ಉಬರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಡ್ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸವಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ಶೈಲೇಂದ್ರನ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಅವರ ಪೋಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಸವಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಬರ್ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಓದಿ: ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ, ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ?

