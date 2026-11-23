ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ UAE ಉತ್ಸುಕ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಜತೆ ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ!
UAE-Karnataka Tech Ties: ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್-ಸಮ್ಮಿಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರಿಯು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 10:57 AM IST
UAE Karnataka Tech Ties: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನ (UAE) ಮುಂದಾಗಿದೆ. 'ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2026' ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸೈಫ್ ಅಲ್ ನುವೈಮಿ (Abdulla Saif Al Nuaimi) ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ: ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಅಲ್ ನುವೈಮಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಭೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.
- ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ (KEONICS) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಯಭಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು.
- ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
- ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿ 'ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿನ್ನರ್' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಯುಎಇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಐ: ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ' ಎಂಬ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (GIA) ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನುವೈಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುಎಇ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಯುಎಇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.
- ಎಐ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
- ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
ಯುಎಇ-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸರಣಿ: ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ 'ಯುಎಇ-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಸರಣಿ'ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ (Finale) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ 6 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
2032ರ ವೇಳೆಗೆ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY26) ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಈ ಹೊಸ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಐ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲಿವೆ. ಯುಎಇ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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