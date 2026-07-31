ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ! ಈ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
July Meteor Shower 2026: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಖಗೋಳಪ್ರಿಯರು ಈ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಮಿಸ್ ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
Published : July 31, 2026 at 8:04 AM IST
July Meteor Shower 2026: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 'ಸದರನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಕ್ವಾರಿಡ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕೋನಿಡ್ಸ್' ಎಂಬೆರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು (Meteor Showers) ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಮಿರುಗುವ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ತಾರಾ ಲೋಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಟಿಯೋರ್ ಸೊಸೈಟಿ (AMS) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 30) ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯ ನಂತರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 31) ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಗೋಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 12ರ ನಂತರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (ಇಂದು) ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಜುಲೈ 'ಬಕ್ ಮೂನ್' (ಪೂರ್ಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ) ಬಂದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಚಂದ್ರ 98% ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಲೇಷಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (Mysa)ಯ ಖಗೋಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸದರನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಕ್ವಾರಿಡ್ಸ್' ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಜುಲೈ 18ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರ ವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವು ಜುಲೈ 30-31 ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಂದರೇನು?: ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಧೂಮಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧೂಮಕೇತು ಎಂದರೆ ಬಂಡೆ, ಧೂಳು, ಮಂಜು, ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ವಸ್ತು. ಇದು ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಣಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯ (Annual Motion) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಕಣಗಳು ಉರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನೇ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಟಿಯೋರ್ ಸೊಸೈಟಿ (AMS) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಜಾ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳ (Meteor Showers) ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ..
ಸದರನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಕ್ವಾರಿಡ್ಸ್ (Southern Delta Aquariids): ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರ ವರೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಉಷ್ಣವಲಯ (Southern tropics) ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯುವ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು (persistent trains) ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಗೋಳಗಳನ್ನು (fireballs) ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕೋನಿಡ್ಸ್ (Alpha Capricornids): ಇವು ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ವರೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು. ಇವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಆದರೂ, ಇವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ "ಅಗ್ನಿಗೋಳಗಳನ್ನು" (bright fireballs) ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು:
- ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ಈ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೋಡಲು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು: ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ, ಮರ, ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನು ಮರೆಮಾಚುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕತ್ತಲಿರುವ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು.
- ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಡ: ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ (Naked eye) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋಡಗಳು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ 'ಪರ್ಸಿಡ್ಸ್' (Perseid) ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ 13 ರ ರಾತ್ರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು (ಬೆಳದಿಂಗಳು) ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರ್ಸಿಡ್ಸ್ ಉಲ್ಕಾಪಾತವು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು (100 meteors per hour) ಸುರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಟಿಯೋರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
|ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು (Meteor Showers)
|ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ದಿನಾಂಕಗಳು (Peak Dates)
|ಪರ್ಸಿಡ್ಸ್ (Perseids)
|ಆಗಸ್ಟ್ 12 - 13
|ಒರಿಯೋನಿಡ್ಸ್ (Orionids)
|ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 - 22
|ಸದರನ್ ಟಾರಿಡ್ಸ್ (Southern Taurids)
|ನವೆಂಬರ್ 4 - 5
|ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟಾರಿಡ್ಸ್ (Northern Taurids)
|ನವೆಂಬರ್ 11 - 12
|ಲಿಯೋನಿಡ್ಸ್ (Leonids)
|ನವೆಂಬರ್ 16 - 17
|ಜೆಮಿನಿಡ್ಸ್ (Geminids)
|ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 - 14
|ಅರ್ಸಿಡ್ಸ್ (Ursids)
|ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 - 22
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