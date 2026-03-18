ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಲ್ಸರ್ ; ಲೋಡ್ ಯಾವುದಾದರೇನು, ದಾರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೇನು.. ರಾಜನಾಗಿ ನುಗ್ಗೋದೇ!
TVS XL100 Updated Model: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ 100. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
Published : March 18, 2026 at 7:35 AM IST
TVS XL100 Updated Model: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಿದ್ದರೆ ಅದು TVS XL100. ಇದು ಕೇವಲ ಮೊಪೆಡ್ ಅಲ್ಲ.. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ TVS ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಮೊಪೆಡ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ "ಕಾರ್ಯಕರ್ತ"ದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್: TVS XL100 99.7cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಏರ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4.35 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 6.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಎಂಜಿನ್ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ RPM ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗಲೂ ವಾಹನವು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಇಕೋ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (ET-Fi) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಮೊಪೆಡ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದರ ವೇಗವರ್ಧನೆ (ಪಿಕಪ್) ಹಿಂದಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳ, ಯಾವುದೇ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದ XL100 ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಹೈ-ಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಐ - ಟಚ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಮಾದರಿಯು ಎಂಜಿನ್ ಆನ್/ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ USB ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಗೇರ್ಲೆಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇದು ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸಮ ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ದೃಢತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹವು ಲೋಹದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸವಾರಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯನ್ನು (SBT) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಲವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾಹನವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉರುಳಿದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗುವಂತೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸವಾರರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್: XL 100 ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಾಹನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸರಕುಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪಂಕ್ಚರ್ಗಳ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸವಾರನು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಇಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ TVS XL 100 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹43,550 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ಐ - ಟಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್: ₹56,950
- ಕಂಫರ್ಟ್ ಐ-ಟಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್: ₹59,150
- ವಿನ್ ಎಡಿಷನ್: ₹59,530
- ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ HD ಅಲಾಯ್ ವೇರಿಯಂಟ್: ₹60,650
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ 'ಆರ್ಬಿಟರ್ V1' ಎಂಬ ಹೊಸ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
