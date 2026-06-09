ಬೈಕ್ನಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತರುತ್ತಿದೆ ಟಿವಿಎಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್?
TVS 160cc Maxi Scooter: ಟಿವಿಎಸ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 160 ಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : June 9, 2026 at 10:50 AM IST
TVS 160cc Maxi Scooter: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಟಿವಿಎಸ್ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 160 ಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಈ 160 ಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ 155 ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 160 ಸರಿಸುಮಾರು 14 ರಿಂದ 15 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ (HP) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅದೇ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಎರಡೂ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಇದು ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ನಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 160 ನಂತಹ ಸಾಹಸ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 14 ಇಂಚಿನ ಬಿಗ್ ವೀಲ್ಸ್, ಸವಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಬಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಗೇಜ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟಿವಿಎಸ್ 160 ಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಬಹುದು.
ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಇದು ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ 155 ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 160 ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಹೋಂಡಾ ADV160 ನಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿದೆ. ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವಾಹನವು ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
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