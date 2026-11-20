12 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ? ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+ ಬೈಕ್ ಮಾಯ!
TVS Star City Plus discontinued in India: ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+' ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಬೈಕ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 3:33 PM IST
TVS Star City+ Likely Discontinued in India: ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+' (TVS Star City+) ಅನ್ನು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (TVS Motors) ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಬೈಕ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ಅದರ ಸ್ಥಗಿತದ ಬಲವಾದ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+ ಬೈಕ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್' (Sport) ಮತ್ತು 'ರೇಡಿಯನ್' (Radeon) ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಬೇಡಿಕೆಯೇ (Limited demand) ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೈಕ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ: ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+ ಬೈಕ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ: ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಟೊ ಪೆಟಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕೇವಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಿವಿಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು..
ಎಂಜಿನ್: 109.7cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ET-Fi ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 7,350rpm ನಲ್ಲಿ 8 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 4,500rpm ನಲ್ಲಿ 8.7Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ತೂಕ: ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 90 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ (Top speed) ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, 172 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, 10 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 115/116 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳು: ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ (LED headlamp) ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೌಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ (USB port) ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಟಿವಿಎಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ+ ಮಾಯವಾಗಿರುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರದಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
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