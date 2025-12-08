ETV Bharat / technology

TVS ರೋನಿನ್ ಅಗೊಂಡಾ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್: ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ

TVS Ronin Agonda Launched In India: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಟಿವಿಎಸ್ ರೋನಿನ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಅಗೊಂಡಾ ಬೈಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್​ ಅಗೊಂಡಾ (TVS Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 11:36 AM IST

TVS Ronin Agonda Launched In India: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟೋಸೌಲ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಐದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದರತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ಟಿವಿಎಸ್ ರೋನಿನ್ ಅಗೊಂಡ.

ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ರೋನಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್-ಕಲ್ಚರ್​ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೆಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಟಿವಿಎಸ್ ರೋನಿನ್ ಅಗೊಂಡವನ್ನು ರೂ.1,30,990 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ವೈಟ್​ ಶೇಡ್​ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೆಟ್ರೊ ಫೈವ್​-ಸ್ಟ್ರೀಪ್​ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೈಕನ್ನು ಆಧುನಿಕ-ರೆಟ್ರೊ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋನಿನ್ ಅಗೊಂಡವು ವಿಂಟೇಜ್ ರೈಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜುವಲ್​ ಐಡೆಂಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಗೊಂಡಾ ಹೆಸರೇಕೆ?: ಅಗೊಂಡಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೂ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಗೋವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಗೊಂಡಾ ಬೀಚ್‌ನಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಬೀಚ್‌ನ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸೌಂದರ್ಯದಂತೆ ಈ ಬೈಕ್ ಶಾಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿವಿಎಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಪ್ಸ್​ ಸೇರಿ ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಲ್​, ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

ರೋನಿನ್ ಅಗೊಂಡಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುವ ಶಾಂತ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೊ ಫೈವ್​-ಸ್ಟ್ರೀಪ್​ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್‌ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಪ್​ಗಳು ಬೈಕ್‌ನ ರೆಟ್ರೊ-ಮಾರ್ಡನ್​ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅಗೊಂಡಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಗರ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಸವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕೆಫೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೋನಿನ್ ಅಗೊಂಡಾ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ 225.9cc ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 7,750 rpm ನಲ್ಲಿ 20.4 PS ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 3,750 rpm ನಲ್ಲಿ 19.93 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ RPM ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಟಾರ್ಕ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ LCD ಕನ್ಸೋಲ್, ಹೊಸ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಹ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್​ಗಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರೋನಿನ್ ಅಗೊಂಡಾ ಕೇವಲ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಸವಾರರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ, ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

