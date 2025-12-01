ETV Bharat / technology

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇವಿ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!

TVS Orbiter EV: ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಟಿವಿಎಸ್​ ಆರ್ಬಿಟರ್​ ಇವಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇವಿ (Photo Credit: TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 1, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
TVS Orbiter EV: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪಾಚೆ ಮತ್ತು ಜೂಪಿಟರ್ ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇವಿ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಬೆಲೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ ರೂ. 99,900 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇವಿ 2.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬಿಎಲ್‌ಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 3.1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 158 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಯವಾದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನನಿಬಿಡ ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗ್ಲೋವ್‌ಬಾಕ್ಸ್, ವಿಶಾಲವಾದ 34 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಸೀಟ್​ ಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸರಳ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇವಿ ಆಗಿದೆ.

ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಇದು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳಿವೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ SBS (ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 14-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

