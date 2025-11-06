ಈಗ ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟೆನ್ಶನ್: ಟಿವಿಎಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು
TVS Bikes In EICMA 2025: ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಎಂ1 ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಐಸಿಎಂಎ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
TVS Bikes In EICMA 2025: ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸವ EICMA 2025 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೈತ್ಯ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್, ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ.
TVS M1-S: ಈ ಮಾದರಿಯು EICMA 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ TVS ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ION ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 12.5 kW (ಸುಮಾರು 16.76 bhp) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು 4.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್, ಅಗಲವಾದ ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸೀಟ್, 7-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂ 1-ಎಸ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
TVS RR ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಫೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ರೇಸ್-ಪ್ರೇರಿತ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲ 300 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಆರ್ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 36 ಬಿಹೆಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 28.5 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಂಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್: ಜನಪ್ರಿಯ ಅಪಾಚೆ ಆರ್ಟಿಆರ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಮಲ್ಟಿ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಎರಡೂ ವ್ಹೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
TVS e.FX.30: ಟಿವಿಎಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್ ಡಿಸೈನ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಟಿವಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇ.ಎಫ್ಎಕ್ಸ್.30 ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇ.ಎಫ್ಎಕ್ಸ್.30 ಟಿವಿಎಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
