ಜೂಪಿಟರ್ ದಾಖಲೆ; ಫಸ್ಟ್​ ಟೈಂ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್​ ಮಾರಿದ ಟಿವಿಎಸ್!

TVS Jupiter Sales Record: ಮಾರಾಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್​ ಜೂಪಿಟರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್​ ಮಾರಿದ ಟಿವಿಎಸ್.

ಫಸ್ಟ್​ ಟೈಂ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್​ ಮಾರಿದ ಟಿವಿಎಸ್ (Photo Credit: TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 9:05 AM IST

2 Min Read
TVS Jupiter Sales Record: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದರೂ ಜೂಪಿಟರ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಟಿವಿಎಸ್‌ಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ - ದಸರಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರೀದಿ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನರು ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 1,18,888 ಯೂನಿಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜುಪಿಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೂಪಿಟರ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,09,702 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಇದರರ್ಥ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 1,18,888 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 9,186 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಚಯದ ನಡುವೆಯೂ ಮಾರಾಟದ ಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಜುಪಿಟರ್‌ನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ -10 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀರೋ, ಹೋಂಡಾ, ಸುಜುಕಿ, ಬಜಾಜ್ ನಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್‌ನ ಮಾರಾಟ ಬಲವು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಜೂಪಿಟರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟದ ವೇಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ -1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ 125 ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ CNG ಜೂಪಿಟರ್ 125 ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 90,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ CNG ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

