ಗ್ರಾಹಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್: ಈ ಬಾರಿ 1.24 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟ!
TVS Jupiter March Sales Recorded: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ..
Published : April 20, 2026 at 11:51 AM IST
TVS Jupiter March Sales Recorded: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೂಪಿಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಒಟ್ಟು 1,24,771 ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಾರಣ 1,05,834 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 18,937 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಸುಮಾರು ಶೇ. 17.89 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜೂಪಿಟರ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಜೂಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯು 113.3 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6,500 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 5.9 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು ₹75,750 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವು ₹89,350 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 124.8cc ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6,500 RPM ನಲ್ಲಿ 6.3 kW ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹83,390 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹92,950 ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅದರ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ TVS ಜೂಪಿಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ 124.76 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹90,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
