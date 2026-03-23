ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್! ಇದು ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್
TVS Jupiter Sales Report: ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 8:31 AM IST
TVS Jupiter Sales Report: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಜೂಪಿಟರ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 127,089 ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 103,576 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 23,513 ಘಟಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 23ರಷ್ಟು ತಲುಪಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜೂಪಿಟರ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ಮಾರಾಟ ವರದಿಯು ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯಾಣವು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 113.3 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರೂ. 72,400 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು 124.76 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರೂ. 80,050 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ 124.76 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 90,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
