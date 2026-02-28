ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಜೂಪಿಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ?
TVS Jupiter CNG Scooter: 226 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಜೂಪಿಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 28, 2026 at 10:59 AM IST
TVS Jupiter CNG Scooter: ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನ, ಮೃದುವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಜೂಪಿಟರ್ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ಈಗ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಗೇಮ್ - ಚೇಂಜರ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಜೂಪಿಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 90,000 ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'CNG' ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಯು ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕರ್ಷಕ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೂಪಿಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೂಪಿಟರ್ CNG 124.8 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ 7.1 PS ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 9.4 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು 1.4 ಕೆಜಿ CNG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. CNG ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಇಂಧನದಿಂದ 84 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು CNG ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 226 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ 80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ: ಹೊಸ 'ಜೂಪಿಟರ್ CNG' ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ TVS ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸವಾರನಿಗೆ ಸವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ದೇಹದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಚನೆಯು ಸವಾರನಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಮೊದಲ CNG ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
