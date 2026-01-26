ETV Bharat / technology

ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ ಟಿವಿಎಸ್​ ಇವಿ ಐಕ್ಯೂಬ್​: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 3 ರೂಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​!

India Top 1 Motorcycle: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇವಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

TWO WHEELER SALES REPORT EV IN INDIA TVS IQUBE TVS IQUBE DETAILS
ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ ಟಿವಿಎಸ್​ ಇವಿ ಐಕ್ಯೂಬ್​ (Photo Credit: TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 11:35 AM IST

India Top 1 Motorcycle: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಈ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ.

ಹೌದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಐಕ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಜನರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಂತಹ ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾ, ಐಕ್ಯೂಬ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಒಟ್ಟು 35,177 ಐಕ್ಯೂಬ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 20,003 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಕಡಾ 75.86 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 15,174 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. iQube 3.1 ರೂಪಾಂತರವು ಗಂಟೆಗೆ 82 ಕಿ.ಮೀ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು TVS ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ iQube 2.2kWh ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಓಡಲು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. TVS iQube ನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಕೇವಲ 6,466 ರೂ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 6.30 ರೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ರೂ. ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 15.40 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುವುದು.

IDC ಪ್ರಕಾರ iQube ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರವು 94 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 70 ರಿಂದ 75 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಈ ವಾಹನವು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 21 ಪೈಸೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 6.30 ರೂ.. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,268 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 145 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

