ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಇವಿ! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
TVS Iqube S New Variant Launched: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮೈಲೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 7, 2026 at 1:03 PM IST
TVS Iqube S New Variant Launched: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 4.7 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವೇಗದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.37 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ಟಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐಡಿಸಿ-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಡಿಸಿ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ 4.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 82 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಫೀಚರ್-ಲೋಡ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ 4.7 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವೇಗವು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬೀಜ್, ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಜ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಲಿಕ್ ಲೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ-ಆಧಾರಿತ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 12-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್, 90/90-12 ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು, 157 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, 770 ಎಂಎಂ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 1301 ಎಂಎಂ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ತೂಕ 128.8 ಕೆಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ HMI ಜೊತೆಗೆ 17.78 cm TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 118+ ಕನೆಕ್ಟಿವಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್/SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎಮ್ಟಿ, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮತ್ತು OTA ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎರಡೂ), USB ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಕೀ (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ LED ಲೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ) ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. 32-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಭಾಗವು ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಸ್ಕೂಟರ್ 220 mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು 130 mm ರಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು IP67-ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 4.7 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 52V ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು BMS ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಫ್-ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ 0% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯು 50,000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
BLDC ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ 4.4 kW (3 kW ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 140 Nm (33 Nm ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 175 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ TVS iQube S 4.7 kWh ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
