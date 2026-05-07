ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಟಿವಿಎಸ್​ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಇವಿ! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

TVS Iqube S New Variant Launched: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮೈಲೇಜ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಟಿವಿಎಸ್​ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಇವಿ (Photo Credit: TVS Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 1:03 PM IST

TVS Iqube S New Variant Launched: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 4.7 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವೇಗದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.37 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್‌ಟಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐಡಿಸಿ-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಿಎಲ್‌ಡಿಸಿ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ 4.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 82 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಫೀಚರ್​-ಲೋಡ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ 4.7 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವೇಗವು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬೀಜ್, ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಜ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಲಿಕ್​ ಲೇನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ-ಆಧಾರಿತ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 12-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​, 90/90-12 ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟೈರ್‌ಗಳು, 157 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, 770 ಎಂಎಂ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 1301 ಎಂಎಂ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ತೂಕ 128.8 ಕೆಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಾಯ್‌ಸ್ಟಿಕ್ HMI ಜೊತೆಗೆ 17.78 cm TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 118+ ಕನೆಕ್ಟಿವಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್​/SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್​, ರಿಮೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್​, ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಟು ಎಮ್ಟಿ, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್​, ಆ್ಯಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಮತ್ತು OTA ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎರಡೂ), USB ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಕೀ (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ LED ಲೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. 32-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಭಾಗವು ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಸ್ಕೂಟರ್ 220 mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು 130 mm ರಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು IP67-ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 4.7 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 52V ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು BMS ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಫ್-ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ 0% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯು 50,000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

BLDC ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ 4.4 kW (3 kW ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 140 Nm (33 Nm ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್​ 175 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ TVS iQube S 4.7 kWh ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

