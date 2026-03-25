ಟಿವಿಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ದಾಖಲೆ! ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
TVS Iqube Electric Scooter: ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 85 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ.
Published : March 25, 2026 at 2:19 PM IST
TVS Iqube Electric Scooter: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೀಮಿತ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಮನದಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ವಾಹನ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8,50,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮೀರಿದ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯೂಬ್ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಇವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ದೂರದರ್ಶನ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಸವದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷದ ಹಿಂದೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವಲ್ಲ, ಅವು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬ-ಕೇಂದ್ರಿತ ವಾಹನವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, TVS iQube 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, ಮತ್ತು 5.5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು iQube, iQube S, ಮತ್ತು iQube ST.
ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 94 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ iQube ST ರೂಪಾಂತರವು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 212 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. iQube ಬೆಲೆ ₹94,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. iQube S ರೂಪಾಂತರವು ₹1.17 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ iQube ST ಬೆಲೆ ₹1.58 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಟಿವಿಎಸ್ 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಐಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹59,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಮುಂಗಡ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
