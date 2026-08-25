10 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ TVS iQube ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟ! MillionR ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ ಲಾಂಚ್
TVS iQube MillionR Launched: 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ TVS iQube ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ MillionR ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 3:23 PM IST
TVS iQube MillionR Launched: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್' ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ) ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'TVS iQube MillionR' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್ 3.5kWh ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 145 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (IDC ಕ್ಲೇಮ್ಡ್) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್ಗಳು:
ನ್ಯೂ ಲುಕ್ & ಡಿಸೈನ್: ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅರೋರಾ ಗ್ರೀನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಕಲರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿಲಿಯನ್ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಆಕರ್ಷಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಸ್ಕೂಟರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 32 ಲೀಟರ್ನಿಂದ 35.5 ಲೀಟರ್ಗೆ ಏರಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ & ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ 118ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮಿಲಿಯನ್ಆರ್ ಬೆಲೆ & ರೇಂಜ್ ವಿವರಗಳು:
ಬೆಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,40,138.
ರೇಂಜ್: iQube 3.5kWh ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 145 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (IDC ಕ್ಲೇಮ್ಡ್) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು: ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 1,11,310 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
BaaS ಆಪ್ಷನ್: ಬ್ಯಾಟರಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 59,999 ಆಗಿದೆ.
10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು:
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾರಾಟ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಲಕ್ಷ (ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್) ಗ್ರಾಹಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ.
ಮಿಲಿಯನ್ಆರ್ ಇತಿಹಾಸ: ಈ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್' ಸ್ಕೂಟರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟ ಸಾಧಿಸಿದಾಗಲೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀಗೆಯೇ 'MillionR' ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ತಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'MillionR' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದೆ.
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