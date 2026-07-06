ETV Bharat / technology

ಹೀರೋ, ಹೋಂಡಾಗೆ ಟಿವಿಎಸ್​ ಶಾಕ್​! ಸೈಲೆಂಟ್​ ಆಗಿಯೇ ನಂ.1 ಪಟ್ಟವೇರಿದ ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ

TVS Beats Hero And Honda: ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾಗೆ ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

TWO WHEELER BRAND TVS NO 1 BRAND
ಟಿವಿಎಸ್ (Photo Credit: TVS Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 8:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TVS Beats Hero And Honda: ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರರು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 2026ರ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 565,417 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ದೇಶದೊಳಗೆ 502,890 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ 468,956 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ 411,014 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 1,54,403 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೋಂಡಾ ಕೇವಲ 59,325 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಕೇವಲ 38,269 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಟಿವಿಎಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೀರೋದ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ 5,41,159 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು, ಹೋಂಡಾದ ಮಾರಾಟ 5,28,281 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಜೂನ್ 2025ರ ಹಿಂದಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಅವರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2025 ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಹೋಂಡಾ 26% ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 2.3 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಮೇ 2026 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ) ಹೀರೋನ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 6.31 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 2.03 ಮತ್ತು ಶೇ. 6.88 ರಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು 166,956 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಜಾಜ್ 11.81% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದರ ರವಾನೆಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ. 20.32 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 102,930 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 33.75% ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 9.37% ರಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಓದಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ

TAGGED:

TWO WHEELER BRAND
TVS NO 1 BRAND
HERO AND HONDA
DOMESTIC AUTOMOBILE COMPANY
TVS BEATS HERO AND HONDA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.