ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಿವಿಎಸ್​!: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

TVS Apache Rtx Launched: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಂಚರಿ ಬೈಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಿವಿಎಸ್​ (Photo Credit: TVS Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
TVS Apache Rtx Launched: ಪ್ರಮುಖ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕರಾದ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಡ್ವಂಚರಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ "ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ 300 ಎಡಿವಿ" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರೂ. 1.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಬೇಸ್, ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಟಿಒ ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.29 ಲಕ್ಷ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ 300 ಎಡಿವಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ "ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ 300" ಅನ್ನು ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಫ್-ರೋಡರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಎಸ್ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಮಾಕ್​ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದು ಲಘು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸವಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಮುಖತೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 41mm USD ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಯಾಣ 180mm, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 200mm. ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 19-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​​ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಟೈರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್, ‘ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಡ್ಯುಯಲ್ - ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್‌ನ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 835 ಎಂಎಂ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 180 ಕೆಜಿ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ 300 ಎಡಿವಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಬನ್, ರೈನ್, ಟೂರ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಈ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು "TVS SmartXonnect" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದು Google Maps ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್​, ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಟೂರಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿವಿ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಲ್ಪೈನ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ರೈಡಿಂಗ್ ಬೂಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಹಸ ಸವಾರಿ ಸಾಧನಗಳ ಹೊಸ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

