ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಧಮಾಕಾ! ಹೊಸ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲಾಂಚ್!
TVS Apache New Top Variant: ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್ಟಿಆರ್ 160 4ವಿ ಹೊಸ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 19, 2026 at 8:18 AM IST
TVS Apache New Top Variant: ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ Apache RTR 160, RTR 160 4V ಮತ್ತು RTR 200 4Vಗೆ ಹೊಸ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ RTR 310 ಮತ್ತು RR 310ನ Black Diamond ಎಡಿಷನ್ ಕೂಡ ತಂದಿದೆ. ರೋನಿನ್ (Ronin) ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೊಸ Base+ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, Mid ಮತ್ತು Top ಟ್ರಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಚರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ 90 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 7 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು TVS Apache ರೈಡರ್ಸ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ TVS Apache Owners Group 500,000 ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
RTR 160 ಮತ್ತು 160 4V ಹೊಸ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ: Apache RTR 160 ಹೊಸ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಝರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು LED ಟೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬೆಲೆ 1,27,990 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್, ದೆಹಲಿ) ಆಗಿದೆ. Apache RTR 160 4V ಹೊಸ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿರರಿಂಗ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮತ್ತು Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಬೆಲೆ 1,41,440 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
RTR 200 4V ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ USD ಫೋರ್ಕ್: TVS ಹೊಸ Apache RTR 200 4V ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 1,49,990 ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 160 4Vಯಂತೆಯೇ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿರರಿಂಗ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮತ್ತು Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ USD ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
RTR 310 ಮತ್ತು RR 310 Black Diamond ಎಡಿಷನ್: Apache RTR 310 ಮತ್ತು RR 310 Black Diamond ಎಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿವರಿ ಜೊತೆ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. TVS RR 310 ಗೆ ಕೀಲೆಸ್ ರೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ RTR 310 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ 310-ಸೀರೀಸ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ Race Tuned Dynamic Stability Control, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ABS, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ರೋನಿನ್ಗೆ ಹೊಸ Base+ ವೇರಿಯಂಟ್: TVS Roninನ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ 200,000 ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. Ronin Mid ವೇರಿಯಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್-ಫಿನಿಶ್ಡ್ USD ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, Top ವೇರಿಯಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಲ: ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ TVS Motor Company ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಮಲ್ ಸುಂಬ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಿಂತನಶೀಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವರ್ಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. TVS Apache ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮತ್ತು TVS RONIN ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸುವ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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