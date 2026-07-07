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90 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೈಡರ್ಸ್​: ಟಿವಿಎಸ್​ ಅಪಾಚೆಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

TVS Apache Milestone: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಸವಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಟಿವಿಎಸ್​ ಅಪಾಚೆಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!! (Photo Credit: TVS Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 12:47 PM IST

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TVS Apache Milestone: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಪಾಚೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಸವಾರರನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ರೇಂಜ್​ ಈಗ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅಪಾಚೆ ಕುಟುಂಬವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಓನರ್ಸ್​ ಗ್ರೂಪ್​ (AOG) ಸಮುದಾಯವು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ಟಿವಿಎಸ್ 'ಟು ರೇಸ್ ಲಗಾ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಪಾಚೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಅಪಾಚೆ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ರೈಡಿಂಗ್​ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ವಿವಿಧ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ರೇಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಶ್ರೇಣಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 160 ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 310 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ನೇಕೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಫೈಟರ್ಸ್​, ಫುಲ್ಲಿ-ಫೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ ಸೀರಿಸ್​ ಖಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಸನೆಕ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸವಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇದರ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಟು-ಆರ್ಡರ್ (BTO) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್, ಕ್ಲಾಸ್-ಡಿ ಟ್ವಿನ್-ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೀಲೆಸ್ ರೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್-ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್​ನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾಚೆ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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