ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕರಿ ನೆರಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಿಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಟಿವಿ ಬೆಲೆ!!
TV Price Hike: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 12:29 PM IST
TV Price Hike: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಿಕ ಈಗ ಟಿವಿ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮವು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ (RAM) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಗರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಯಾರಕರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಿವಿ ಮಾರಾಟವು ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು "ಡೌನ್ಟ್ರೇಡಿಂಗ್"ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬದಲು ತಾವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗವಾದ ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿವೆ.
ಥಾಮ್ಸನ್, ಕೊಡಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಪಂಕ್ಟ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ SPPL CEO ಅವ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 55 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ 50 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 65 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರು 55 ಇಂಚಿನ LED ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 9,000 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮೂಲ 32-ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಈಗ ರೂ. 11,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ" ಎಂದು ಅವ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಮಾರು 50% ಇಎಂಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 5,000 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು: ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸಾಗಣೆಗಳು 5-6% ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 3-5% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಅಂಶಿಕಾ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗ (45 ಇಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು) ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
