ಮತ್ತೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್! 1973 ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ2 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಟರ್ಬೊ ಎಡಿಷನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರು
BMW M2 xDrive Turbo Edition: ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 14, 2026 at 1:58 PM IST
BMW M2 xDrive Turbo Edition: ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ M2 xDrive Turbo Edition ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್-ರನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 1973ರ ಫೇಮಸ್ BMW 2002 ಟರ್ಬೊದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಖೂಬಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿರುವ 'Turbo' ಅಕ್ಷರ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ M2 ನ 473 bhp ಪವರ್ ಕೊಡುವ ಸ್ಟ್ರೇಟ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು xDrive ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಹೊಸ M2 Turbo Edition ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಮೇಲೆ BMW Motorsport ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇವೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬದಲು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ Black Power Dome ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 'Turbo' ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ 2002 ಟರ್ಬೊದ ನೆನಪು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ 'Turbo' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ರೂಫ್, ಟೇಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹಗುರ ಮಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಖರೀದಿದಾರರು 'M Performance Forged Wheels' ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಮುಂದೆ 19 ಇಂಚು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ 20 ಇಂಚು ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದು Gold Bronze ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ M ಕಾರ್ಬನ್ ಬಕೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಅಲ್ಕಾಂಟರಾ-ವ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್-ಫೈಬರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 'Turbo' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು? BMW M2 Turbo Edition ನಲ್ಲಿ 3.0-ಲೀಟರ್, ಆರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಇದು 473 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 550 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. BMW xDrive ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಗಳಿಗೂ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರು 0 ಇಂದ 100 kmph ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇವಲ 3.7 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 250 kmph ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 'M Driver Package' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ಲಿಮಿಟ್ನ್ನು 285 kmph ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಎಡಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ಬುಕಿಂಗ್, ಬೆಲೆ? ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಿ-ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ BMW M2 xDrive Turbo Edition ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ 'ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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