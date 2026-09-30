AI ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್! Google, Meta, OpenAI, Nvidia ಬಾಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವೇನು!?
Donald Trump AI Accord: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ Google, Meta, OpenAI, Nvidia, xAI CEO ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Published : September 30, 2026 at 11:12 AM IST
Donald Trump AI Accord: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು AI ಕಂಪನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಯಂ - ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ನ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಹಠಾತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
New media post from Donald J. Trump— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 29, 2026
( TS: Sep 29 2026, 5:24 PM ET ) pic.twitter.com/oQbSge5wwU
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು?: ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೊಡೆ, ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, ಓಪನ್ಎಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೆಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಮನ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು xAI ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. xAI ಈಗ SpaceX ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೈಟ್ Truth Social ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ದೃಢವಾದ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯೊಳಗೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂಬಲಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೂ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದವು. AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅಮೊಡೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಯಂ - ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್: ಇಡೀ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸುಮಾರು 10 ಜನರನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶವು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು. ಆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಈ AI ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಾದರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿವಾದ: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು America.gov ಎಂಬ ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೇ ಸರ್ವೀಸ್ ಶುರು: ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್, PIN-OTP ಹಂಗಾಮ ಇಲ್ಲ!