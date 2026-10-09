2028ಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಹಾ ಘೋಷಣೆ!; ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ, ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್
Trump Quantum Computer 2028 Target: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 7:58 AM IST
Trump Quantum Computer 2028 Target: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ನ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಾನು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಶುರು: ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (SI) ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ, ನಂತರ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಪಯಣ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಅದರ ನಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಗಾರ ಜಾರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಜಾರೆಡ್?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ರಾಟ್ಸಿಯೋಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಪೊಲೊ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಾಸಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ, ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ: ಇದೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಆರು ಮಂದಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೈಕೆಲ್ ಡೆಲ್ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಎಮ್ಡಿ ಸಿಇಒ ಲಿಸಾ ಸು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿತು. ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸತ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ನಾವು ಗೌರವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ "ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಆಧುನಿಕ ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. "ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಎಲಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
2002ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕ್ರ್ಯೂ-12 ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಾಗ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಹನವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತಲುಪಿ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ದೃಷ್ಟಿ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಎಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್. ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಆದರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಸಂವಹನ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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