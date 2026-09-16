AI ಒಂದು ಘೋರ ಪಿತೂರಿ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್, ಒಬಾಮಾ ವಾದವೇ ಬೇರೆ!: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜತೆಗಿನ ಲೈವ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!
Trump AI Hoax Sick Conspiracy: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ AI ಅಪಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋಟ್ ಕಬ್ಜಾ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 9:06 AM IST
Trump AI Hoax Sick Conspiracy: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. AI ನಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅಪಾಯ, ರೋಬೋಟ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫರೇಬ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು "sick conspiracy" ಅಂದರೆ ಬೀಮಾರ್ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಗತಿ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಚೀನಾಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು AI ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೊಳಗೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ. Anthropic ಮತ್ತು OpenAI ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳೇ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೇ ಕಾಲ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ All-In Summit ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ NVIDIA CEO ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಅವರ ಫೋನ್ ರಿಂಗಾಯಿತು, ಎತ್ತಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದ್ದರು. ಹುವಾಂಗ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನ್ನು ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು.
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026
ಟ್ರಂಪ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಕಬ್ಜಾ ಆಗಲ್ಲ. AI ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮೋಸ. ಟ್ರಂಪ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಇವು ಮುಂದಿನ 20-25 ವರ್ಷದ ತೈಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕ AI ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹುವಾಂಗ್ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, AI ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶಾವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು Truth Socialನಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. AI ಅಪಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
I left Anthropic's safety team two weeks ago. Now feels like a good moment to explain why.— Joe Benton (@JoeJBenton) September 11, 2026
AI companies are racing to build machines that are much smarter than any human, and we may not survive this. I want to work from the outside to ensure the public is informed about these…
ಬಳಿಕ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮಾಜಿ ಸಂಶೋಧಕ ಜೇಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದರು. ಕಾಕ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ಮುಂದಿಡಲು ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಹುವಾಂಗ್ ನಿಲುವು ಟ್ರಂಪ್ ತರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಈ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ AI ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೊಳಗೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು AI ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜೇಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, AI ಕಂಪನಿಗಳು ಸೆಲ್ಫ್-ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (Self-Improving Superintelligence) ಓಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. AI ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಈ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಓವರ್ಸೈಟ್ ಟೀಮ್ (Scalable Oversight Team) ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೋ ಬೆಂಟನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವರೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ಮಾತನಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಟನ್ ಕೂಡ ಜೇಕಬ್ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. AI ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಬೆಂಟನ್ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ METRಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಥ್ರೊಪಿಕ್ ತನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ (Threat Intelligence Report) ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕಣ್ಗಾವಲು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ತಡೆದಿದೆ.
ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೊಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ "We Must Pace the Frontier" ಎಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಆ ವೇಗದ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು embedded evaluators ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ನೌಕರರಂತೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡುವುದು. Anthropic ತಾನೇ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
I was encouraged this week to see the leaders of the frontier labs agree on the need for them to slow down the pace of AI development. Given the stakes, it’s a good and necessary first step.— Barack Obama (@BarackObama) September 14, 2026
But I’m even more encouraged by the growing recognition that how this powerful new…
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. OpenAI ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ Apply-like Access ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
Anthropic ಮತ್ತು OpenAI CEO ಗಳ ಸಲಹೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಲುವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ವೇಗ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಗತಿ ತಡೆಯುವ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, Frontier AI ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮನ್ನು AI ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ, AI ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನೂ ತರಬಹುದು, ಇದು ಈಗ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು AI ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೊಳಗಿನ ಜನರು AI ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬಾಮಾ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕ AI ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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