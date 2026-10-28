ಬಜೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್, ಕೇವಲ 10MB ಗಾತ್ರದ 'ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಲೈಟ್' ಲಾಂಚ್!
Truecaller Lite Launched: ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ 'ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಲೈಟ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 28, 2026 at 8:25 AM IST
Truecaller Lite Launched: ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ (Truecaller) ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಲೈಟ್' (Truecaller Lite) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (Internal Storage) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೆಮೊರಿ (RAM) ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಿಶೇಷ ಆಪ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಲೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 10 MB ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಪ್ 4 GB ವರೆಗಿನ ರ್ಯಾಮ್ (RAM) ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಲೈಟ್ ಆಪ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಲೈಟ್ ಎಂಬುದು ಸೀಮಿತ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮೆಮೊರಿ (RAM) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ (CEO) ರಿಷಿತ್ ಝುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರು, "ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರಂತರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಸಹ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕೆವೈಸಿ (KYC) ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಆಪ್ನಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾನ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು: 'ಲೈಟ್' ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವ ಅದೇ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಆಪ್ನಂತೆಯೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ.
- ಕಾಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್: ಕರೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
- ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್: ಅನಗತ್ಯ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
- ಆಫ್ಟರ್-ಕಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆಫ್ಟರ್-ಕಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? (Unavailable Features): ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ 10 MBಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಫೋನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಭಾರೀ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಲೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
- ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ
- ವಾಯ್ಸ್ಮೇಲ್ (Voicemail)
- ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೀಚರ್
- ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್
ಈ ಮೇಲಿನ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲೈಟ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ (Google Play Store) ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಇಂದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ (iOS) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
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