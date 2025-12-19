ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟ್ರೂಕಾಲರ್! ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ 12 ಭಾಷೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್​!!

Truecaller-Voicemail India: ಟ್ರೂಕಾಲರ್‌ನ ಹೊಸ Voicemail ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೆಸೇಜ್​ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಓದಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ (Photo Credit: Truecaller)
ETV Bharat Tech Team

December 19, 2025

Truecaller-Voicemail India: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉಚಿತ AI-ಪವರ್ಡ್​ ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್ (Voicemail) ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್​ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇವ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರೂಕಾಲರ್‌ನ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಅಜ್ಞಾತ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ವಾಯ್ಸ್​ಮೇಲ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪಿರಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಕರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..

  • ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು smart call categorisation
  • ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ AI-powered transcription

ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್​: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವೆಂದರೆ ಬಹು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬೆಂಬಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಗುಜರಾತಿ, ನೇಪಾಳಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ Voicemail transcription ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಲು ಬಯಸದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

