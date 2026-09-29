ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೋಸನಾ ಅಂತ!
Truecaller Scam-Checker: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಹೊಸ ವಂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಕ ಟೂಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್, ನಂಬರ್, ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : September 29, 2026 at 8:23 AM IST
Truecaller Scam Checker: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುವ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು.. "ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ", "ನೀವು 25 ಲಕ್ಷ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ", "ನಿಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಟಕವಾಗಿದೆ".. ಎಂಬುದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖಾಲಿ.. ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ!
ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಈಗ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ವಂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಕ (Scam Checker). ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ ಕಾಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜನರು ತಾವು ಮೋಸದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಚೆಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು?: ಈ ಮೊದಲು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಹಲವಾರು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್-ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಥೆ. ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ನೀವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ..
- ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ ಬಂದರೆ, ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಅಥವಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವೇ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "http://sbi-update-kyc.com" ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ SBI ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಟೂಲ್ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
- ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಲುಕ್ಅಪ್. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ.. ಆ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಂಬರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಫೀಡ್ (Scam feed) ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೋಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್ನಂತೆಯೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು.. ಪ್ಲೈನ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಮೋಸದ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು" ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಗಳ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮುದಾಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಸಿಇಒ ರಿಷಿತ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್, ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬರಲಿದೆ?: ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಚೆಕ್ಕರ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ವಿಧಾನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಕವರೇಜ್, ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರ ಸೈನ್-ಇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಸ ಟೂಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ Scam Checker ಟೂಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Truecallerನ Android ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ Truecaller ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. iOS ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ನೀವು ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?: ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್.. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Scam Checker ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಆಪ್ಶನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.. ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉಳಿತಾಯವೇ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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