ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ! ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Truck Mounted Attenuator: ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟ್ರಕ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : April 23, 2026 at 10:32 AM IST
Truck Mounted Attenuator: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ (TMAs) ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಟ್ರಕ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? ಟ್ರಕ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಭಾವ-ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಟ್ರಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕುಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುಶನ್ ವಾಹನದಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಕ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೇಪೆ ಹಾಕುವುದು, ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೊವಿಂಗ್ ಇವು TMA ವಾಹನಗಳು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೂದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (EMS, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸ್) ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ (ಟೋ ಟ್ರಕ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್) ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ TMAಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು: ಈ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವು ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಗ್-ವೈಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇವು ಗಣನೀಯ ದೂರದಿಂದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ TMAs ಮತ್ತು TTMA (ಟವಬಲ್ TMAs) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸುಮಾರು 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟ್ರಕ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಪಘಾತಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು
- 33 ಟ್ರಕ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ಸ್ (TMA) ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
- 15 ಟವಬಲ್ ಟ್ರಕ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ಸ್ (TTMA) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು MASH ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್-3 (TL-3) ಮತ್ತು NCHRP 350 ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್-3 ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
- ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
