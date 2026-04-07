350 ಸಿಸಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ರಾಣಿ: ಯುವಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಈ ‘ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400’!?
Triumph Tracker 400 Launched: ಟ್ರಯಂಫ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ "ಟ್ರಯಂಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ 350 ಸಿಸಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 8:16 AM IST
Triumph Tracker 400 Launched: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದೈತ್ಯ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ 400 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಾದರಿ.
₹2.46 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಫ್ಲಾಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಮಾದರಿಯು ಆಧುನಿಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಲೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ರೋಡ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೈಕ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬೈಕ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ದವಾದ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಸೀಟ್, ನಯವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗವು ಬೈಕ್ಗೆ ಅಸಲಿ ಫ್ಲಾಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸವಾರನಿಗೆ ಚಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕರ್-ಶೈಲಿಯ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ಸೀಟ್ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಗತ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೈಕ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಫುಲ್ LED ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್ ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅರೆ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಥ್ರೊಟಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಕುಶಲತೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400 ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ TR-ಸೀರಿಸ್ 350cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.
|Triumph 350cc ಮಾಡೆಲ್ಸ್
|ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ
|ಹೊಸ ಬೆಲೆ
|Speed T4
|1.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|1.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|Speed 400
|2.39 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|2.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|Scrambler 400 X
|2.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|2.59 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|Scrambler 400 XC
|2.97 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|2.89 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|Thruxton 400
|2.76 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|2.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.
8,750 rpm ನಲ್ಲಿ 40 PS ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆರೆದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುಂವತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಕ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಹಗುರವಾದ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಗಮ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಚಾರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸವಾರನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಟಪ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಫ್ಲಾಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸವಾರಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 43mm ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ 140mm ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು-ಪಿಸ್ಟನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ABS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
