ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್​: ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 800 ಬೈಕ್​ಗಳು ಅಷ್ಟೇ!

Triumph Cafe Racer Edition Launched: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

TRIUMPH CAFE RACER PRICE TRIUMPH CAFE RACER FEATURES TRIUMPH CAFE RACER SPECS TRIUMPH CAFE RACER EDITION
ಟ್ರಯಂಫ್ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ (Photo Credit: Triumph Mediakits)
Published : May 23, 2026 at 3:22 PM IST

Triumph Cafe Racer Edition Launched: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಕನಸಿನ ರಾಜ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ದೈತ್ಯ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ "2026 ಅನ್‌ಲೀಶ್ಡ್" ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸೂಪರ್‌ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ.. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 800 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 17.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 ಆರ್‌ಎಸ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 16.78 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.21 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ 'ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ'ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 800 ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದ ಈ ಬೈಕ್ ವಿಂಟೇಜ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 1200 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೈಕ್ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ದೊಡ್ಡ-ಸ್ಥಳಾಂತರ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ರೇಸಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಬೈಕ್ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ಸ್​, ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸೊಗಸಾದ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಸಿಲ್ವರ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್​ ಕಲರ್​ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಂಟೇಜ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದರ ಸೀಟ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್, ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟನ್ನು ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೆದರ್ ಬಳಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಈ ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಡ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1,200 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪವರ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 105 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ (ಎಚ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು 112 ಎನ್‌ಎಂನ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ "ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್" ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪರೂಪದ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಈ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸವಾರರು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಂಟೇಜ್-ಶೈಲಿಯ ಮಾದರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 RS ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರೈಡರ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ಸವಾರನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ರಾಜಿಯಾಗದಂತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಸಿಂಗ್-ದರ್ಜೆಯ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್‌ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ರೆಂಬೊ ಮೊನೊಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೆಟ್ಜೆಲರ್ ರೇಸ್‌ಟೆಕ್ ಆರ್‌ಆರ್ ಕೆ3 ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

