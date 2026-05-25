ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ 3 ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಯಂಫ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ವಿವರ

Triumph Launches 3 Bikes: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಯಂಫ್​ ಹೊಸ ಮೂರು ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ 3 ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಯಂಫ್ (Photo Credit: Triumph)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 8:37 AM IST

Triumph Launches 3 Bikes: ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 ಆರ್‌ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟೈಗರ್ 900 ಆಲ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್​ಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಟೈಗರ್ 900ರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ ಟೈಗರ್ 900 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಂಬೆರಡು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಟೈಗರ್ 900 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಥೀಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ-ಫಿಟೆಡ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆನ್-ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು GT PRO ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯೂ ಹೈಲೈಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೋಡೋನಿಯಾ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವಾಸ-ಆಧಾರಿತ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಾಪೊವಿಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಟೈಗರ್ 900 ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್​: Rally Pro ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಜಾ ಆರೆಂಜ್ ಹೈಲೈಟ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು, ಸಾಹಸ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಾಪೋವಿಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಟ್ರಯಂಫ್‌ನ 888cc, ಇನ್‌ಲೈನ್ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಟಿ-ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಎಂಜಿನ್ 9,500rpm ನಲ್ಲಿ 108hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,850rpm ನಲ್ಲಿ 90Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್​: ಮೊದಲಿನಂತೆ ಟೈಗರ್ 900 ಶ್ರೇಣಿಯು ಅದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬಹು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಂಫ್‌ನ ಹೊಸ ಬೊನ್ನೆವಿಲ್ಲೆ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 RS ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX: '2026 ಅನ್‌ಲೀಶ್ಡ್' ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಬೊನ್ನೆವಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹಿಂದಿನ RS ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವೀಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರಿಸ್ಸಿವ್ ಅರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೈಕ್ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು RS ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸವಾರನಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್: RX ಬೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್​ ಪೇಂಟ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ರೆಡ್​ ಕಲರ್​ನ ಸಬ್‌ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್‌ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಯೂನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'RX' ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಣಬಹುದು.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಈ ಬೈಕ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RSನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅದೇ 765cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಇನ್‌ಲೈನ್-ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 12,000 rpm ನಲ್ಲಿ 130hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 9,500 rpm ನಲ್ಲಿ 80 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್‌ಗಳು: ಮುಂಭಾಗ, RS ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 41mm Öhlins NIX30 USD ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗ Öhlins STX40 ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ಸ್​ ಬ್ರೆಂಬೊ ಸ್ಟೈಲ್ಮಾ ನಾಲ್ಕು-ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಾನೋಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟ್ವಿನ್​ 310mm ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ 220mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಪಿರೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಬ್ಲೊ ಸೂಪರ್‌ಕೋರ್ಸಾ SP V3 ಟೈರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ವಿವರ:

  • ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಡಿಷನ್​ ಬೆಲೆ ₹15.35 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
  • ಡೆಸರ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹16.05 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
  • ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX ಬೆಲೆ ₹13.91 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ, ದೆಹಲಿ).

