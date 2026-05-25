ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ 3 ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಯಂಫ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿವರ
Triumph Launches 3 Bikes: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಯಂಫ್ ಹೊಸ ಮೂರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : May 25, 2026 at 8:37 AM IST
Triumph Launches 3 Bikes: ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟೈಗರ್ 900 ಆಲ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಟೈಗರ್ 900ರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ ಟೈಗರ್ 900 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಂಬೆರಡು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಟೈಗರ್ 900 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಥೀಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ-ಫಿಟೆಡ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆನ್-ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು GT PRO ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯೂ ಹೈಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೋಡೋನಿಯಾ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವಾಸ-ಆಧಾರಿತ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಾಪೊವಿಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೈಗರ್ 900 ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್: Rally Pro ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಜಾ ಆರೆಂಜ್ ಹೈಲೈಟ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು, ಸಾಹಸ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಾಪೋವಿಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಟ್ರಯಂಫ್ನ 888cc, ಇನ್ಲೈನ್ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಟಿ-ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ 9,500rpm ನಲ್ಲಿ 108hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,850rpm ನಲ್ಲಿ 90Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್: ಮೊದಲಿನಂತೆ ಟೈಗರ್ 900 ಶ್ರೇಣಿಯು ಅದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬಹು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಂಫ್ನ ಹೊಸ ಬೊನ್ನೆವಿಲ್ಲೆ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 RS ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX: '2026 ಅನ್ಲೀಶ್ಡ್' ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬೊನ್ನೆವಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ವಿನ್ 1200 ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹಿಂದಿನ RS ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವೀಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರಿಸ್ಸಿವ್ ಅರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೈಕ್ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು RS ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸವಾರನಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್: RX ಬೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಸಬ್ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'RX' ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಣಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಈ ಬೈಕ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RSನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅದೇ 765cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಇನ್ಲೈನ್-ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 12,000 rpm ನಲ್ಲಿ 130hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 9,500 rpm ನಲ್ಲಿ 80 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ಗಳು: ಮುಂಭಾಗ, RS ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 41mm Öhlins NIX30 USD ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗ Öhlins STX40 ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ಸ್ ಬ್ರೆಂಬೊ ಸ್ಟೈಲ್ಮಾ ನಾಲ್ಕು-ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಾನೋಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟ್ವಿನ್ 310mm ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಯರ್ ವೀಲ್ 220mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಪಿರೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಬ್ಲೊ ಸೂಪರ್ಕೋರ್ಸಾ SP V3 ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ವಿವರ:
- ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ ₹15.35 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
- ಡೆಸರ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹16.05 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
- ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RX ಬೆಲೆ ₹13.91 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ, ದೆಹಲಿ).
