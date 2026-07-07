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ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಯಂಫ್​! ಕಾರಣವೇನು, ಹೊಸ ದರ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Triumph Motorcycles Price Hike: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಯಂಫ್​ ತನ್ನ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

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ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಯಂಫ್ (Photo Credit: Triumph Motorcycles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 8:19 AM IST

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Triumph Motorcycles Price Hike: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ 350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಟ್ರಯಂಫ್‌ನ 350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು '400' ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರೂ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವು ಈಗ 350 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ತಯಾರಕರು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.

ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 399 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ದರಗಳು

ಬೈಕ್​ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)
Triumph T4ರೂ. 2,08,977 ಲಕ್ಷ
Triumph Speed 400ರೂ. 2,39,877 ಲಕ್ಷ
Triumph Tracker 400ರೂ. 2,49,253 ಲಕ್ಷ
Triumph Scrambler 400Xರೂ. 2,64,978 ಲಕ್ಷ
Triumph Scrambler 400 XCರೂ. 2,99,333 ಲಕ್ಷ
Triumph Thruxton 400ರೂ. 2,75,335 ಲಕ್ಷ

ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 1.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಬೆಲೆಯಿದ್ದ ಟ್ರಯಂಫ್ ಟಿ4 ಬೈಕ್ ಈಗ ರೂ. 2.09 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ 400 ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 6,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ರೂ. 2.40 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400 ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 3,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ರೂ. 2.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 400X ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 6,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 400 XC ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ರೇಸರ್-ಪ್ರೇರಿತ ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯೇ?: ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟ್ರಯಂಫ್ 400 ಶ್ರೇಣಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸವಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್, ಹೋಂಡಾ, ಜಾವಾ, ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಎ ಮುಂತಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲುಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ತಯಾರಕರು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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