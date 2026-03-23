ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್​, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಟ್ರಯಂಫ್​ 350ಸಿಸಿ ಬೈಕ್​ಗಳು

Triumph 350 CC Bikes: ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 350 ಸಿಸಿ ರೇಂಜ್​ನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್​ 350ಸಿಸಿ ಬೈಕ್​ಗಳು (Photo Credit: Triumph Motorcycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 9:57 AM IST

Triumph 350 CC Bikes: ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ 350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್​ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಯಂಫ್‌ನ 350 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್​ಗಳ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು 350 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟ್ರಯಂಫ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ: ಮುಂಬರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 398.15 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಬೋರ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 40% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಆರ್‌ಪಿಎಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಟ್ರಯಂಫ್ 350 ಮಾದರಿಗಳು: ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ 350, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350 X, ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ T4 350 ನಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಜಾಜ್‌ನ ಚಕನ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದೊಳಗಿನ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಥ್ರಕ್ಸ್‌ಟನ್ 350 ಮತ್ತು ಬೊನ್ನೆವಿಲ್ಲೆ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಟ್ರಯಂಫ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮತ್ತು ಹಂಟರ್ 350 ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 400 ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು GST ನಿಯಮಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 350ccಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು 40% GST ದರ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 350cc ಗೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಂಫ್ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ 18% GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ 350 ಶ್ರೇಣಿಯು ಶೇಕಡಾ 18ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ₹15,000 ರಿಂದ ₹20,000 ದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡೀಲರ್ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

