ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಟ್ರಯಂಫ್ 350ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳು
Triumph 350 CC Bikes: ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 350 ಸಿಸಿ ರೇಂಜ್ನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ.
Published : March 23, 2026 at 9:57 AM IST
Triumph 350 CC Bikes: ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ 350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಯಂಫ್ನ 350 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು 350 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟ್ರಯಂಫ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ: ಮುಂಬರುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 398.15 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬೋರ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 40% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಆರ್ಪಿಎಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಟ್ರಯಂಫ್ 350 ಮಾದರಿಗಳು: ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ 350, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350 X, ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ T4 350 ನಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಜಾಜ್ನ ಚಕನ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದೊಳಗಿನ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 350 ಮತ್ತು ಬೊನ್ನೆವಿಲ್ಲೆ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಟ್ರಯಂಫ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮತ್ತು ಹಂಟರ್ 350 ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 400 ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು GST ನಿಯಮಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 350ccಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು 40% GST ದರ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 350cc ಗೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಂಫ್ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ 18% GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ 350 ಶ್ರೇಣಿಯು ಶೇಕಡಾ 18ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ₹15,000 ರಿಂದ ₹20,000 ದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡೀಲರ್ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
