ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವೇ?: ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ!
Network Slicing India: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 9:07 AM IST
Network Slicing India: ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ Network Slicing ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು 4G, 5G ಮತ್ತು ಇತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರದ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್’ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು, ‘ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆಫರ್ಗೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್’ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು TRAI ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
Network Slicing ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಚುವಲ್ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು.
Airtel ಶುರು, Jio ಮತ್ತು Vi ಆಕ್ಷೇಪ: TRAI ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಂದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Bharti Airtel ಈಗಾಗಲೇ Network Slicing ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ Reliance Jio ಮತ್ತು Vodafone Idea (Vi) ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಷರತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ: ಟ್ರಾಯ್ ಕರಡಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ Network Slicing ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು..
- ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
- ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು
- ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು
- 4G ಮತ್ತು 5G ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು
ಏನೇನು ಬದಲಾಗಬಹುದು:
- ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್: 4G, 5G, ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ
- Airtel ಈಗಾಗ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ
- Jio, Vi ಹೇಳೋದ್ದೇನು?: "ಇದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ-ಬಡವ ಅಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ"
- TRAI ಕಂಡೀಷನ್: 80% ಸಮಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಂಡ
- ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು
ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು 4G ಮತ್ತು 5G ಗೆ ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು 4G ಮತ್ತು 5G ಡೌನ್ಲೋಡ್-ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು: TRAI ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳುತ್ತವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ 80% ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಘೋಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲಿನ ಲೋಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: 4G ಮತ್ತು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ PRB (Physical Resource Block) ಬಳಕೆ 80% ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ದಿನ 80% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಮುಂದೆ "ಬೇಸಿಕ್ 4G ಪ್ಲಾನ್", "ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ 5G ಪ್ಲಾನ್", "ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸ್" ತರಹದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಗಡುವು: ಈ ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಅನ್ನು ಗಡುವಾಗಿ TRAI ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
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