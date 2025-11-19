ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!
TRAI Rules: ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲಿಂಕ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ URLಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ TRAI ಪ್ರಿ-ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 19, 2025 at 10:13 AM IST
TRAI Rules: ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ URL ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ SMS ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ-ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ TRAI ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
SMS ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು TRAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಈಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು #url#, #callback# ಮತ್ತು #app# ನಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಫೇಕ್ ಲಿಂಕ್, ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಅಪರಾಧಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ವೇರಿಯಬಲ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು, ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನ, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ-ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು TRAI ನಂಬುತ್ತದೆ.
60 ದಿನಗಳು: ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಸೇಜ್: ಈ ಕ್ರಮವು TCCCPR 2018 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ-ವಿರೋಧಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು TRAI ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಗೆ TRAI ಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು ಎಂದು TRAI ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು TRAI ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
