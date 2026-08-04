9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ನ 'MyCall' ಆ್ಯಪ್: ಈಗ ಕಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೂರು!
TRAI MyCall App: ಟ್ರಾಯ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ MyCall ಆ್ಯಪ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 4, 2026 at 8:46 AM IST
TRAI MyCall App: ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ TRAI ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ತನ್ನ 'TRAI MyCall' ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವರದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
TRAI MyCall ಆ್ಯಪ್ ಎಂದರೇನು?: MyCall ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗಳು TSPs ಮತ್ತು TRAIಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ್ಯಪ್ನ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು:
- ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್: ಕರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವರದಿ: ಕಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಡ, ಎಕೋ, ಏಕಮುಖ ಧ್ವನಿ, ಕ್ರಾಸ್-ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ತಡವಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಟ್ರಾಯ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಹೋಟಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಫೋನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಟ್ರಾಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವು ಆ್ಯಪ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ MyCall ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫೋನ್ನ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಗಳು: ಪ್ರತಿ ಕರೆಯ ನಂತರ 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕರೆಗೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಆ್ಯಪ್ ಸ್ವತಃ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಕಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಎಕೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್-ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರುವುದು, ಏಕಮುಖ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಕರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
TRAI ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಇಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು Android 12 ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ Android ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್, Bhashini ಮೂಲಕ ಮಲ್ಟಿ-ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
TRAI ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಲಹೋಟಿ ಅವರು, ಈ ಆ್ಯಪ್ ಕೇವಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಡೇಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಸರು, ನಂಬರ್ನಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಅನಾಮಧೇಯ ಡೇಟಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ TRAI ಇದನ್ನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಲಹೋಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು TRAI ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ.
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