ನಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಬ್ರೇಕ್: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ '1601' ಸಿರೀಸ್ ನಂಬರ್
TRAI 1601-Series-Numbers: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಸಲಿ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ '1601-ಸಿರೀಸ್' ನಂಬರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 3:17 PM IST
TRAI 1601 Series Numbers: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚಕರ ನಕಲಿ ಕರೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. BFSI (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆ) ವಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ವಲಯಗಳ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು (Service and transactional) ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು '1601-ಸೀರೀಸ್' (1601-series) ಬಳಕೆಯನ್ನು TRAI ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 1601-ಸಿರೀಸ್ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ (Second phase) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳು '1601' ಸಿರೀಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಲಯಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 1601-ಸಿರೀಸ್ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು: ರಿಟೇಲ್ ಚೈನ್ಗಳು (Retail chains), ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ (E-commerce), ಫುಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳು (Food aggregators) ಮತ್ತು ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ (ಕ್ಯಾಬ್/ಆಟೋ) ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು (Hospitals), ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (ISPs).
ಪ್ರಯಾಣ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೇವೆಗಳು: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (Commercial airlines) ಮತ್ತು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (LSPs).
1601-ಸಿರೀಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳು:
₹500 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು: ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದರಲ್ಲಾದರೂ ₹500 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು (Annual turnover) ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
10 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು (DPOs): ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಹೋಮ್ (DTH), HITS, IPTV ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಂತಹ (MSOs) ವಿತರಣಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 1601-ಸಿರೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂಚನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು 180 ದಿನಗಳ ಗಡುವು:
ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ TRAI 1601-ಸಿರೀಸ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ (ಜಾಹೀರಾತು/ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್) ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ 1601-ಸಿರೀಸ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ (Verified) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಸಲಿ ಸೇವಾ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ 10-ಅಂಕಿಯ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ (Impersonation by fraudsters) ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
180 ದಿನಗಳ ಗಡುವು: ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ 10-ಅಂಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ '1601' ಸಿರೀಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
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