ETV Bharat / technology

ಈ ನಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಟ್ರಾಯ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

1600 And 140 Series Number: ಟ್ರೂಕಾಲರ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು 1600 ಮತ್ತು 140 ಸೀರಿಸ್​ನಿಂದ ಬರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

1600 AND 140 SERIES NUMBER TRAI CLARIFIED TRAI VS TRUECALLER TELECOM COMPANIES
ಟ್ರಾಯ್​ (Photo Credit: X/TRAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

1600 And 140 Series Number: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೂಕಾಲರ್‌ನಂತಹ ಕರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 1600 ಮತ್ತು 140 ಸೀರಿಸ್​ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು TRAI ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ (BFSI) ವಲಯಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 1600-ಸೀರಿಸ್​ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು TRAI ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI), ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (SEBI), ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IRDA), ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ BFSI ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂವಹನ'ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 1600 - ಸೀರಿಸ್​ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು 1600-ಸೀರಿಸ್​ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೇ TRAI ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 140-ಸೀರಿಸ್​ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸಿದರೆ 140-ಸೀರಿಸ್​ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು TRAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ಅವರು 'ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್' (DND) ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ TRAI 140-ಸೀರಿಸ್​ ಮತ್ತು 1600-ಸೀರಿಸ್​ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಕರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಕಾಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೂಕಾಲರ್‌ನ ಸಿಇಒ ರಿಶಿತ್ ಜುನ್‌ಜುನ್‌ವಾಲಾ ಅವರು TRAI ನ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ TRAI 140 ಮತ್ತು 1600 ಸೀರಿಸ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಂತೆ ಟ್ರೂಕಾಲರ್‌ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದ ಏಕೈಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಆಪಲ್

TAGGED:

1600 AND 140 SERIES NUMBER
TRAI CLARIFIED
TRAI VS TRUECALLER
TELECOM COMPANIES
1600 AND 140 SERIES NUMBER ISSUE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.