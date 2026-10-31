ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ AI ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಗಿ ಜಾಲ: ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಟ್ರಾಯ್!
TRAI AI Telecom Guidelines: ಟ್ರಾಯ್ ದೇಶದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ನೂತನ ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 27 ರವರೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 9:54 AM IST
TRAI AI Telecom Guidelines: ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (Artificial Intelligence) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವದ ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರು ನವೆಂಬರ್ 27, 2026 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾವು ಬಳಸುವ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಕರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಟ್ರಾಯ್, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ನೂತನ ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯ ಏಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ?: ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಕರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ದೇಶದ ಇಡೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನವು ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆಯು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಅಳವಡಿಕೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ (Network Management), ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳ ಪತ್ತೆ (Fraud Detection), ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (Predictive Maintenance) ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಈಗ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಕೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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