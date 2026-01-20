ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಟೊಯೋಟಾದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 543 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್!!
Toyota Ebella EV Launched In India: ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಇವಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 2:15 PM IST
Toyota Ebella EV Launched In India: ಜಪಾನಿನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಟೊಯೋಟಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಾಗಿ ತಂದ ಮಾದರಿ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ - ವಿಟಾರಾದ ಮರುಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮಾರುತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಟೊಯೋಟಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಹೊಸ ಇವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಇವಿ ಎರಡು LFP (ಲಿಥಿಯಂ ಫೆರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 61 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು 142 bhp ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಂತರವು 172 bhp ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇವಿ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಚಾಲನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 543 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
|ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪ್ಶನ್ಸ್
|49 kWh
|61 kWh
|No. of electric motor(s)
|1
|1
|Power
|144 PS
|174 PS
|Torque
|189 Nm
|189 Nm
|Claimed range
|Up To 543 km (ARAI)
|Not specified
ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೊಯೋಟಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಂಜ್ ಆತಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ರೂ. 25,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ
|49 kWh
|61 kWh
|7 kW AC (10-100%)
|6.50 ಗಂಟೆಗಳು
|9.00 ಗಂಟೆಗಳು
|11 kW AC (10-100%)
|4.50 ಗಂಟೆಗಳು
|5.50 ಗಂಟೆಗಳು
|DC Fast Charging (10-80%)
|45 ನಿಮಿಷಗಳು
|45 ನಿಮಿಷಗಳು
ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಯವಾದ, ವಿಭಾಗೀಯ LED DRL ಗಳು, ತ್ರಿಕೋನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಯೋಟಾ SUV ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏರ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಎಬೆಲ್ಲಾಗೆ ಒರಟು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಟೊಯೋಟಾ ಮಾರುತಿ ಇವಿಯಂತೆ ಸಿ - ಪಿಲ್ಲರ್ನೊಳಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೀನ್, ಮಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊರಭಾಗವು ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟೊಯೋಟಾದ ಇತರ ಮರುಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳಂತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಾರುತಿ ಇ - ವಿಟಾರಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಸ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು 10.1-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, 12-ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಭಾವನೆ ನೀಡುವ EV ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಇವಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಿಟ್: ಎಲ್ಲ 4 ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 360 - ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಟೋ-ಹೋಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಎವಿಎಎಸ್) ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ - ಸ್ಪೆಕ್ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಇವಿ ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಸೂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಅವರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವಿ - ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸೇವಾ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, 8 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿ, ಸೇವೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ (ಬಿಎಎಸ್) ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 60 ಪ್ರತಿಶತ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಶ್ವಾಸನಾ ಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
