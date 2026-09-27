ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ, ಲೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ! ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೇ?
100 Percent Ethanol-Car: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೇ 100% ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2026 at 8:03 AM IST
100 Percent Ethanol Car: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 100% ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಿಗೆ ಬದಲಾದರೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿಯ 100% ಎಥೆನಾಲ್ ಚಾಲಿತ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 100% ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಕಾರು. ಇದರ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ 60% ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
E20 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ E20 ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ 19 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಜಿನ್ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಘಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು: ಟೊಯೋಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವಾಹನಗಳು E20 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 100% ಎಥೆನಾಲ್ವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲವು.
ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
- ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ: ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬು, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯ: ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 102 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಾಗ, ಎಥೆನಾಲ್ 25 ರೂ.ಗೆ ಸಮಾನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸವಾಲುಗಳೂ ಇವೆ. 100% ಎಥೆನಾಲ್ಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಈ 25 ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಜವಾದರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ 100% ಎಥೆನಾಲ್ ಕಾರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ.
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