ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಟೊಯೋಟಾದ ಈ ಕಾರು: ಝೀರೋ ಸ್ಟಾರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ!!
Toyota Starlet Crash Test Zero-Star: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಗ್ಲಾಂಝಾದ ಮರುಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಟೊಯೋಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಲೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 8:37 AM IST
Toyota Starlet Crash Test Zero Star: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಟೊಯೋಟಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರು ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಈಗ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಯು ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಝೀರೋ-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾರು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಝೀರೋ-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
" south africa's popular toyota starlet scored a shocking 0 stars, with unstable bodyshell, poor head & chest protection, raising serious concerns. we welcome toyota's improvement in safety equipment for the new model, which we aim to put to the test very soon.” ceo, global ncap pic.twitter.com/Q6f0bw7KED— Global NCAP (@GlobalNCAP) May 13, 2026
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು "ಸ್ಟಾರ್ಲೆಟ್" ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಟೊಯೋಟಾ ಗ್ಲಾಂಜಾ" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾಹನದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯು ಬಲೆನೊದಂತೆಯೇ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ: ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬಾಡಿ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎದೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ "ಅಲ್ಪ" (ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ರಚನೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ: ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಎಂದು ರೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೈಡ್ ಪೋಲ್-ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ: ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಮೂರು-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಮ್ಮಿಯ ತಲೆಯು ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಒಟ್ಟು 49 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29.33 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Manufactured in India, and one of the most popular cars sold in South Africa, the outgoing version of the Toyota Starlet receives zero stars for adult occupant protection in Global NCAP’s #SaferCarsForAfrica test results.— Global NCAP (@GlobalNCAP) May 13, 2026
Full story: https://t.co/Aogi5hGcaj#ForSaferVehicles pic.twitter.com/fwkHx3W7lK
ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಟೊಯೋಟಾ ವಾಹನದ ಹೊಸ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಡ್-ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
"ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೊಯೋಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಲೆಟ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಝೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಬಾಡಿ ಶೆಲ್, ಕಳಪೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಸಿಇಒ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ
ಲುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಜ್ಞರು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಅದರ NCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದಿ: ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್; ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಜೆಮಿನಿ ಎಐ, ಡಾಲ್ಬಿ ಸೌಂಡ್!