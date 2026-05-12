ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟೊಯೋಟಾ!: ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Toyota New Factory: ಎಸ್​ಯುವಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟೊಯೋಟಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಟೊಯೋಟಾ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 12, 2026 at 10:33 AM IST

Toyota New Factory: ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೊಯೋಟಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾವರವು ಸುಮಾರು 2,800 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ ಟೊಯೋಟಾ: ಜಪಾನಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟೊಯೋಟಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಬಳಿ ಈ ಹೊಸ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಾವರವು 2029ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೊಯೋಟಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಸ್​ಯುವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ನಿಖರವಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರವು ಟೊಯೋಟಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿಯ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 1999 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ SUV, MPV ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಲೆಜೆಂಡರ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೊಯೋಟಾದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾವರವು ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.42 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3.42 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು, ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಟೊಯೋಟಾದ ರಫ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

