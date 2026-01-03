ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದ ಶೋ ರೂಂಗಳು! 3.88 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟ
Toyota Kirloskar Motor Record Sales: ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 3, 2026 at 3:35 PM IST
Toyota Kirloskar Motor Record Sales: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ (TKM) ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವನ್ನು 3,88,801 ಕಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ 3,26,329 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಟೊಯೋಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಈ ಸ್ಥಿರ ಮಾರಾಟದ ವೇಗವು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸುಧಾರಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 3,88,801 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಟೊಯೋಟಾ 3,51,580 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಫ್ಲೀಟ್ ಖರೀದಿದಾರರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ, ಫಾರ್ಚೂನರ್, ಗ್ಲಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಹೈರೈಡರ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ರಫ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37,221 ಯೂನಿಟ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 42 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಟೊಯೋಟಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ' ಟೊಯೋಟಾ ವಾಹನಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಟೊಯೋಟಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ತಿಂಗಳು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 39,333 ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಕೇವಲ 29,529 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕರು ಟೊಯೋಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಟೊಯೋಟಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 34,157 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಾರುಗಳು, SUVಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಟೊಯೋಟಾ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರಫ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಒಟ್ಟು 5,176 ಯುನಿಟ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಟೊಯೋಟಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 39,333 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
