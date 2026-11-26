ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧ, ದೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರಾಟ! ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತು E20-E85 ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಓಡುವ ಟೊಯೊಟಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು!
Toyota Innova HyCross Launched: ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು E20 ಯಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 10:35 AM IST
Toyota Innova HyCross Launched: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳ ಪರ್ವ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಕಾರು 'ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್' (WagonR Bioflex) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಪಿವಿ 'ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್' (Innova HyCross Flex Hybrid) ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೊಯೊಟಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಸಾಕಾಜು ಯೋಶಿಮುರಾ, ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
The all-new Innova HyCross has evolved with a thunderous new presence combining style, comfort, technology and performance. Visit https://t.co/MLqjJImvry to know more. #ThunderStrikesAgain #TheAllNewInnovaHycross #IconicEvolution #DrumTaoXToyota #Awesome #ToyotaIndia https://t.co/8dKaQgpJJ9— Toyota India (@Toyota_India) November 25, 2026
ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ನ (Toyota Kirloskar Motor) ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ್ ಗುಲಾಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ವಾಹನವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಯತೆ (Flexibility) ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನ ವಿತರಿಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು E85 ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಲಭ್ಯವಾದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಗುಲಾಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
₹19.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ (Ex-showroom): ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- G ಹೈಬ್ರಿಡ್ (7 ಮತ್ತು 8 ಸೀಟರ್): ₹19.99 ಲಕ್ಷ
- GX ಹೈಬ್ರಿಡ್ (7 ಸೀಟರ್): ₹23.99 ಲಕ್ಷ
- GX ಹೈಬ್ರಿಡ್ (8 ಸೀಟರ್): ₹24.04 ಲಕ್ಷ
- VX ಹೈಬ್ರಿಡ್ (7 ಸೀಟರ್): ₹28.79 ಲಕ್ಷ
- VX ಹೈಬ್ರಿಡ್ (8 ಸೀಟರ್): ₹28.84 ಲಕ್ಷ
- ZX ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ (7 ಸೀಟರ್): ₹31.99 ಲಕ್ಷ
5 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳು: ಈ ವಾಹನವು ಸೂಪರ್ ವೈಟ್ (Super White), ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ (Platinum White Pearl), ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ (Silver Metallic), ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈಕಾ (Attitude Black Mica) ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಅಗೆಹಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೇಕ್ (Blackish Ageha Glass Flake) ಎಂಬ ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ? ಹೊಸ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ: ಟೊಯೊಟಾ ಟೈಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು (DRLs) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನವೀಕರಿಸಿದ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಟೊಯೊಟಾ ಹೈಲಕ್ಸ್ನಿಂದ (Hilux) ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
- ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಸ್: ಇದು ವಜ್ರಾಕಾರದ (Diamond-shaped) ಏರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ: ವಾಹನದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ.. ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಗಾಜಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್-ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ (Double-stacked) ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಎಂಪಿವಿಯ ಒಳಾಂಗಣವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳು: ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 12.3-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣದ ಟ್ರಿಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಸಹ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಆಯ್ದ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ಗಳು' (Captain seats), ಡ್ಯುಯಲ್-ಝೋನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ 8-ವೇ ಪವರ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಸಬ್ವೂಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 9-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಡ್ ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸೀಟ್ಗಳು (Powered ottoman seats) ಸೇರಿವೆ.
- ಸುರಕ್ಷತೆ: ಟೊಯೊಟಾದ 'ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆನ್ಸ್' ADAS ಸೂಟ್ ಇದ್ದು, ಇದು ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲರ್ಟ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಹೊಸ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ 2.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.0-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (CVT) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
E20 ಯಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದು E20 ಯಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನವನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುಲಾಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
E85 ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನದ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಲಾಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. E85 ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆ E20 ಬಳಸಬಹುದು. ಗುಲಾಟಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ E85 ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,000 ತಲುಪಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ E85 ಇಂಧನವು E20 ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹20 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಇಂಧನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
E20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್: E20 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಈ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 22.58 ಕಿ.ಮೀ. (kmpl) ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಟೊಯೊಟಾ ಇನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದು E20 ಮೈಲೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂತರ ಈಗ ಟೊಯೊಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ದೇಶದ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. E85 ಇಂಧನ ಪಂಪ್ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
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