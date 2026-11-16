ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊಸ ‘ಟೊಯೊಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್’!
Toyota Innova-Hycross Facelift: ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಪಿವಿಯಾದ 'ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್'ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 12:28 PM IST
Toyota Innova Hycross Facelift: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ (MPV) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ನೂತನ 'ಟೊಯೊಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' (Toyota Innova Hycross Facelift) ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಿಸ್ತೃತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಹೊರಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?: ಟೊಯೊಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
An iconic evolution is almost here. The stage is all set for a thunderous arrival. Join us on 25th Nov ’26 to witness the grand spectacle. Stay tuned. #ThunderousArrival #IconicEvolution #DrumTaoXToyota #Awesome #ToyotaIndia https://t.co/ZMzVgHqhID— Toyota India (@Toyota_India) November 14, 2026
ಹೊಸ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು: ನೂತನ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ (LED DRL) ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನೋಡಲು ಟೊಯೊಟಾ ಟೈಸರ್ (Toyota Taisor) ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲಿವೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನವೀಕರಿಸಿದ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ 12.3-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 12.3-ಇಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಹೊಸತನ ನೀಡಲು ನೂತನ ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ಗಳು (Color Schemes) ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ (Upholstery) ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟೊಯೊಟಾ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೊಯೊಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮೊದಲ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್' (Flex-Fuel Strong-Hybrid) ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 2.0-ಲೀಟರ್, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆದರೆ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಈಗ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ) ಇಂಧನವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನಾನ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು E20 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನವೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ, ಟೊಯೊಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹19.53 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹31.84 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೋಗೆ (Maruti Suzuki Invicto) ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೊಯೊಟಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಲುಕ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 12.3 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟೊಯೊಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ಭಾರತೀಯ ಎಂಪಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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