ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್!
Hydrogen Fuel Cell Scooter: ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 6, 2026 at 2:44 PM IST
Hydrogen Fuel Cell Scooter: ಪೆಟ್ರೋಲ್ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ (ICE) ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯವು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್ಮನ್ 400ರ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೆಡೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಅದರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ಈ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು "ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ" ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಖಚಿತ. ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಚಾಲಿತ ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಯೋಜಿತ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
