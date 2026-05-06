ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​!

Hydrogen Fuel Cell Scooter: ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್​ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬರುತ್ತಿದೆ ಟೊಯೋಟಾದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಸ್ಕೂಟರ್ (Photo Credit: Suzuki Cycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 2:44 PM IST

Hydrogen Fuel Cell Scooter: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ICE) ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್​ ವಾಹನಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯವು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ 400ರ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೆಡೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಅದರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ಈ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು "ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ" ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಖಚಿತ. ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಚಾಲಿತ ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಯೋಜಿತ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

