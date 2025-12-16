ETV Bharat / technology

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನಗೆದ್ದ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್: ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 5 - ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್​!!

Toyota Hilux Pickup Truck: ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ANCAP) ಅಡಿ 5 - ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

TOYOTA HILUX SAFE RATING ANCAP SAFE RATINGS 5 STAR SAFETY RATING TOYOTA HILUX PICKUP TRUCK DETAILS
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನಗೆದ್ದ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ (Photo Credit: ANCAP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Toyota Hilux Pickup Truck: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನಂತರ ಟೊಯೋಟಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇನ್ನೋವಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಗಿಬೀಳಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಲೈಫ್​ಸ್ಟೈಲ್​ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್‌ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, 5 - ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

TOYOTA HILUX SAFE RATING ANCAP SAFE RATINGS 5 STAR SAFETY RATING TOYOTA HILUX PICKUP TRUCK DETAILS
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನಗೆದ್ದ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ (Photo Credit: ANCAP)

ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ANCAP) ಅಡಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 40 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 33.96 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 44.00 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ABS ಜೊತೆಗೆ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, VSC, TPMS, ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏಡ್‌ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

TOYOTA HILUX SAFE RATING ANCAP SAFE RATINGS 5 STAR SAFETY RATING TOYOTA HILUX PICKUP TRUCK DETAILS
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನಗೆದ್ದ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ (Photo Credit: ANCAP)

ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೊಯೋಟಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ADAS ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಕೊಲಿಷನ್​ ವಾರ್ನಿಂಗ್​, ಆಟೋ ಹೈಬೀಮ್ ಅಲರ್ಟ್​, ಇಂಟಿಲಿಜೆಂಟ್​ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ.

2026 ರ ಹೈಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಟಫ್ ಮತ್ತು ಅಗೈಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೋಟವು ಯಾರ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಟೊಯೋಟಾ ಎಂದು ಬರೆದ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್ಸ್​ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ರಿಯರ್​ ಡೆಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್​ ಟ್ರಕ್​ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

TOYOTA HILUX SAFE RATING ANCAP SAFE RATINGS 5 STAR SAFETY RATING TOYOTA HILUX PICKUP TRUCK DETAILS
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನಗೆದ್ದ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ (Photo Credit: ANCAP)

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೀಸೆಲ್ (48V), ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (BEV) ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ (FCEV) ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗದಂತೆಯೇ ಟೊಯೋಟಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 12.3 - ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 12.3 - ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರಿಮೋಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹಿಲಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 59.2 kWh ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ - ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಟೊಯೋಟಾದ 48V ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 2.8 - ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 48V ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ-ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಿಲಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಚೂನರ್ SUV ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ 2.8 - ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಓದಿ: ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಜಿಮ್ನಿ: ಮಾರುತಿಗೆ ಟೆನ್ಶನೋ ಟೆನ್ಶನ್​

TAGGED:

TOYOTA HILUX SAFE RATING
ANCAP SAFE RATINGS
5 STAR SAFETY RATING
TOYOTA HILUX PICKUP TRUCK DETAILS
TOYOTA HILUX PICKUP TRUCK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.